Fenerbahçe’den süper start

ING Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonun açılış maçında Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor'u 33 sayı farkla 105-72 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başkan Ali Koç'un da takip ettiği mücadelede ilk çeyreği 20-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte vites yükselterek soyunma odasına 52-31 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 27 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 105-72 galip ayrıldı. De Colo 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş ise ilk hafta Frutti Extra Bursaspor'a deplasmanda 89-73 mağlup oldu.