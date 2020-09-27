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Fenerbahçe’den süper start

, ’ndeki ilk maçında Ormanspor’u 33 sayı farkla geçti... ise 'a yenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe’den süper start

2020-21 sezonun açılış maçında , Ormanspor'u 33 sayı farkla 105-72 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başkan 'un da takip ettiği mücadelede ilk çeyreği 20-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte vites yükselterek soyunma odasına 52-31 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 27 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 105-72 galip ayrıldı. De Colo 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. ise ilk hafta Frutti Extra 'a deplasmanda 89-73 mağlup oldu.

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