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Samatta bekleniyor

Kanarya, Tanzanyalı golcünün transferinde detayları görüşüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Samatta bekleniyor
Sarı-lacivertliler, forvete istediği 'nın golcüsü Mbwana Samatta'nın transferini bitirme aşamasına getirdi. Tanzanyalı oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Son detayların görüşüldüğü transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 27 yaşındaki Samatta, Sheffield United maçının kadrosuna alınmamıştı. Yönetim, Samatta'yı derbisine yetiştirmek için uğraşıyor. 'de kalmak isteyen golcü oyuncunun da istediği teklifi alamaması nedeniyle 'ye gelmeye ikna olduğu ve Sörloth gibi 'de kendisini tekrar kanıtlayacağı belirtildi.
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