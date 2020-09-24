Samatta bekleniyor

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:55Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Sarı-lacivertliler, forvete istediği Aston Villa'nın golcüsü Mbwana Samatta'nın transferini bitirme aşamasına getirdi. Tanzanyalı oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Son detayların görüşüldüğü transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 27 yaşındaki Samatta, Sheffield United maçının kadrosuna alınmamıştı. Yönetim, Samatta'yı Galatasaray derbisine yetiştirmek için uğraşıyor. İngiltere'de kalmak isteyen golcü oyuncunun da istediği teklifi alamaması nedeniyle Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu ve Sörloth gibi Türkiye'de kendisini tekrar kanıtlayacağı belirtildi.