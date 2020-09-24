Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi buldu. Sarı-lacivertli takım, imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Samatta 13.12.1992 Dar es Salaam - Tanzanya doğumlu. Samantta 1.80 boyunda ve forvet. Futbola African Lyon'da başlayan genç golcü daha sonra TP Mazembe'ye 70 bin Euro karşılığında transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu 2016 yılında 800 bin Euro karşılığında Genk'in yolunu tuttu.

Samatta 4.5 sezon Genk forması giydi. 2015-2016 yılında 18 maçta 5 gol, 2016-2017 sezonunda 59 maçta 19 gol, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 8 gol ve 2018-2019 sezonunda 50 maçta 32 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon ilk yarıda 9 gol atan Samatta, devre arasında Aston Villa'ya gitti ve 16 maçta 2 gol attı.