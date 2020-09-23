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Varsa yoksa derbi

, derbisi öncesi yaptığı açıklamada, “ maçı kimseyi yanıltmasın. Derbilerin havası farklı olur. Hazırlıklarımızı yapıp, birlikte neler olacağını göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Varsa yoksa derbi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbisinin hazırlıklarına başladı. Hatayspor karşısında yapılan hataları öğrencilerine bugünkü idman öncesi anlatacak olan Bulut, 3. haftadaki derbide kazanmak için yapmaları gerekenler konusunda toplantı yapacak. karşılaşmasından çıkan sonucun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Derbilerin havasının farklı olacağını herkes bilir. Tüm futbolcular motivasyonlarını üst düzeyde tutarlar. Bu maça yönelik çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız. Eksiklerimizi ve hatalarımızı en aza indirip, sezonun ilk derbi galibiyetini yaşamak istiyoruz. Pazar günü neler olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.
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