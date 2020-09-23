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Sola yeni aday

çalışmalarına hızla devam eden , kanat transfer adayları arasına Braga forması giyen 27 yaşındaki 'i ekledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 01:19 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Sola yeni aday Fabio Martins
çalışmalarına hızla devam eden , kanat transfer adayları arasına Braga forması giyen 'i ekledi. Sarı-lacivertli kulübün, geçen sezon FC takımında kiralık oynayıp Portekiz Ligi'nde 29 maçta 12 gol atıp, 6 asist yapan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Sarı-lacivertliler, piyasa değeri 7 milyon euro olan Portekizli futbolcuyu kiralamayı planlıyor.
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