Yeniler de yetmedi

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:57Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Transferdöneminde şu ana kadar 13 oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Kadıköy'de çıktığı ilk lig maçında puan kaybederken yeni oyuncular da bekleneni veremedi. Teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıda neredeyse bütün yeni transferleri sahaya sürdü. Bulut; Jose Sosa, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş ile hücum gücünü artırmayı hedefledi ancak plan tutmadı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor'un savunmasını bir türlü aşmayı başaramadı. Çaykur Rizespor deplasmanında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Jose Sosa ara pasları ve ortalarıyla etkili olmaya çalıştı ancak son vuruş bir türlü gelmeyince Kadıköy'de iki önemli puan uçmuş oldu.