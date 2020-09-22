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Yeniler de yetmedi

; , Novak, ve ’ı sahaya sürdü ancak golü bulmayı başaramadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Yeniler de yetmedi
döneminde şu ana kadar 13 oyuncuyu kadrosuna katan , 'de çıktığı ilk lig maçında puan kaybederken yeni oyuncular da bekleneni veremedi. Teknik direktör , neredeyse bütün yeni transferleri sahaya sürdü. Bulut; , Filip Novak, ve Yandaş ile hücum gücünü artırmayı hedefledi ancak plan tutmadı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor'un savunmasını bir türlü aşmayı başaramadı. deplasmanında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Jose Sosa ara pasları ve ortalarıyla etkili olmaya çalıştı ancak son vuruş bir türlü gelmeyince Kadıköy'de iki önemli puan uçmuş oldu.
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