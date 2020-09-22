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’in testi pozitif

F.Bahçe'den 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya olan 'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Muriç’in testi pozitif
F.Bahçe'den 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya olan 'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün herhangi bir semptomunun bulunmadığını ve izole bir şekilde evinde olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için 'ya giden Muriç, kalabalık ortamda maske takmamış ve bu hareketi eleştirilmişti.
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