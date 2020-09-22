Muriç’in testi pozitif

F.Bahçe'den 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Muriç'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:58Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
F.Bahçe'den 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Muriç'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün herhangi bir semptomunun bulunmadığını ve izole bir şekilde evinde olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya giden Muriç, kalabalık ortamda maske takmamış ve bu hareketi eleştirilmişti.