Haberler Fenerbahçe Mauricio Lemos tam puan aldı

tam puan aldı

Çubuklu ile ilk maçına çıkan stoper, Hatayspor’a karşı geçen not aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Mauricio Lemos tam puan aldı
'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, dün ilk sınavına çıktı. Savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte oynayan stoper, 90 dakika boyunca başarılı bir maç çıkardı. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, duran toplarda da ileri çıkıp, hücuma destek verdi. Karşılaşmada en çok topla buluşan (84) oyuncu olan , yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanan genç futbolcu, hava toplarının da 4'ünden üstünlükle ayrıldı.
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