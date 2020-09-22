Mauricio Lemos tam puan aldı

Çubuklu ile ilk maçına çıkan Uruguaylı stoper, Hatayspor’a karşı geçen not aldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:19Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'ninyeni transferlerindenMauricioLemos, dün ilk sınavınaçıktı. Savunmanın göbeğindeZanka ile birlikte oynayan Uruguaylıstoper, 90 dakika boyuncabaşarılı bir maç çıkardı. Havatoplarındaki üstünlüğüyle dikkatçeken 24 yaşındaki futbolcu,duran toplarda da ileri çıkıp, hücumadestek verdi. Karşılaşmadaen çok topla buluşan (84) oyuncuolan Mauricio Lemos, yüzde92.6 pas isabetiyle oynadı. 11ikili mücadelenin 7'sini kazanangenç futbolcu, hava toplarının da4'ünden üstünlükle ayrıldı.