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Hatay duvarı

Hatayspor, Fenerbahgçe karşısında 9 kişi ile kalesini kapatmayı başarıp iki maçta 4 puan yaptı. Forvetsizliğin bedelini ödeyen Kanarya ise ligde ilk kaybı yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Hatay duvarı

Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında , 'de 9 kişilik Atakaş Hatayspor'a takıldı: 0-0. İlk haftayı 3 puanla kapatan iki takımın düellosunda gol çıkmazken, pozisyon fakirliği yaşandı. Maç boyunca kaleyi bulan toplam şut sayısı 4'te kaldı. Bunların tamamı Fenerbahçe'den geldi. Hatayspor karşılaşma boyunca rakip kaleye tek isabetli şut atmadı. En önemli pozisyonda 'ün kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi. ise son atakta topa altıpastan auta gönderince mücadele golsüz bitti.

DERBİ ÖNCESİ TATSIZ ŞAKA
Fenerbahçe bu sonuçla ligde ikinci haftada ilk puanlarını kaybetti. Sarı-lacivertliler 58 gün sonra Kadıköy'de çıktığı resmi maçta beraberlikle yetindi. 73'te Ribeioru'nun atılmasıyla 10, 81'de Sackey de kızarınca 9 kişi kalan ligin yeni ekibi Hatayspor ise iki maçta 4 puana ulaştı. Güney ekibi ilk haftada şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe haftaya derbide 'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

RIBEIRO&SACKEY KIZARDI
Hatayspor'da Ruben Ribeiro ve Isaac Sackey kırmızı kart gördü. Ribeiro hakemi aldatmaya yönelik hareketten gördüğü sarı kartın ardından Gökhan Gönül'ü arkadan çekince 73'te ikinci sarıdan kızardı. Sackey ise 'ya 56 ve 81'de önce faul yapıp, sonra arkadan çekerek durdurunca arka arkaya iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

17 YIL SONRA İLK!
Fenerbahçe, 2003/04'teki İstanbulspor maçından (0-3) bu yana ilk kez bir sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında gol atamadı. Sarı-lacivertli takım doksan dakika boyunca rakip kaleye 12 şut gönderirken, 4 kez isabet sağlamasına rağmen golü bulamadı. Vedat Muriç'in ayrılmasından sonra henüz yapılmayan forvetteki eksiklik hissedildi.

BULUT'TAN 3'LÜ RÖTUŞ.
Erol Bulut, ilk onbirde 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta 'u 2-1 yenen takımda onbirde sahaya çıkan Frey, ve yedek soyunurken, yerlerine Valencia, ve Lemos forma giydi.

SÜPER KULÜBE
Fenerbahçe'nin yedek kulübesi göz kamaştırdı. Yeni transferler Jose Sosa, Tisserand, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Frey de dünkü maça yedek başladılar.

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