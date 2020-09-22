Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:15Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yüzü gülüyordu. Oyuncularına övgüler yağdıran Erdoğan, "Futbolcu arkadaşlarımız adam gibi adamlar. Sahada gerçekten şehrini savunan, inanılmaz mücadele eden, 9 kişi kalmasına rağmen son dakika dışında net pozisyon vermeyen bir takım vardı. Topu öne taşıyamadık, üretken olamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 9 kişi kaldıktan sonra bu bir puan bizim için galibiyet kadar önemli" diye konuştu.