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Galibiyet kadar önemli

'ın yüzü gülüyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:15 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Galibiyet kadar önemli
'ın yüzü gülüyordu. Oyuncularına övgüler yağdıran Erdoğan, "Futbolcu arkadaşlarımız adam gibi adamlar. Sahada gerçekten şehrini savunan, inanılmaz mücadele eden, 9 kişi kalmasına rağmen son dakika dışında net pozisyon vermeyen bir takım vardı. Topu öne taşıyamadık, üretken olamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 9 kişi kaldıktan sonra bu bir puan bizim için galibiyet kadar önemli" diye konuştu.
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