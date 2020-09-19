Kıran kırana!

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:52Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe diğer golcü adayları Ze Luis (Porto) ile Okaka'nın (Udinese) yanı sıra sol kanat için düşündüğü Diego Perotti (Roma) konusunda da pazarlıkları sürdürüyor. Üç oyuncu için de tekilf sunan yönetim, kulüplerinden gelecek yanıta göre harekete geçecek. 32 yaşındaki Perotti'nin imzaya en yakın isim olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Ze Luis'i de ikna ettiği, Porto'nun kararını beklediği ifade ediliyor. Okaka içinse Udinese'nin istediği 9 milyon euro yüksek bulundu; indirim bekleniyor.