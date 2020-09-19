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Bakasetas sürprizi

Sarı-lacivertli takımın, ’un eski öğrencisi için ’a 3 milyon euro+Frey’i önerdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:45 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Bakasetas sürprizi

'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi...

Sarı-lacivertli kulübün, 'un 'dan öğrencisi için teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda oynayan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol+8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan 'nda da 27 kez görev yaptı.

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