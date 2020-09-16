Yok böyle destek

Geçtiğimiz hafta başlatılan açık artırma ile forma projesine ilgi büyük oldu. Fenerbahçe taraftarlarının kıyasıya mücadele ettiği kaptan Emre Belözoğlu'un son maçtaki forması ile Ömer Faruk Beyaz'ın forması ve kaptanlık pazubandı rekor bir bedelle satıldı. İnternet üzerinden yapılan satışta bir taraftar, bu 3'lü kombine tam 2 milyon 112 bin 357 TL ödedi ve kulübe gelir sağladı.