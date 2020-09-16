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Yok böyle destek

Geçtiğimiz hafta başlatılan açık artırma ile forma projesine ilgi büyük oldu. taraftarlarının kıyasıya mücadele ettiği kaptan 'un son maçtaki forması ile 'ın forması ve kaptanlık pazubandı rekor bir bedelle satıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Yok böyle destek

Geçtiğimiz hafta başlatılan açık artırma ile forma projesine ilgi büyük oldu. taraftarlarının kıyasıya mücadele ettiği kaptan 'un son maçtaki forması ile 'ın forması ve kaptanlık pazubandı rekor bir bedelle satıldı. üzerinden yapılan satışta bir taraftar, bu 3'lü kombine tam 2 milyon 112 bin 357 TL ödedi ve kulübe gelir sağladı.

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