‘En iyi basketbolu oynayacağız’

F.Bahçe Beko, 2020- 2021 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyona genel menajer Gherardini, başantrenör Kokoskov ve kaptan Melih Mahmutoğlu katıldı. Yeni görevinde mutlu olduğunu belirten Kokoskov, "En iyi basketbolu oynatmayı hedefliyoruz. Hep kazanmak için oynayacağız" dedi.