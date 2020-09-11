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11 Eylül 2020, Cuma
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Koç’tan dev satış

Koç’tan dev satış

’i ’ya gönderen F.Bahçe, döneminde 5 futbolcunun satışından yaklaşık 60 milyon euro bonservis geliri elde etti

, 'nin 'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, gözler satış rakamına çevrildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. Ancak Lazio'nun Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede 2 milyon euro da bonus maddesinin yer alacağı belirtildi. Kosovalı oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Sarı-lacivertliler, döneminde sattığı Giuliano, Fernandao, Josef, ve Vedat Muriç'ten 60 milyon euro'ya yakın bonservis geliri elde etti.

Vedat Muriç - Lazio - 18+2 milyon euro (?)

Eljif Elmas - - 16+3 milyon euro

Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro

Giuliano - Al Nassr - 10.5 milyon euro

Fernandao - Al Wahda - 2.55 milyon euro

LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün 'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.

  1. 11.9.2020
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