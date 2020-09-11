Koç’tan dev satış
Vedat Muriç’i Lazio’ya gönderen F.Bahçe, Ali Koç döneminde 5 futbolcunun satışından yaklaşık 60 milyon euro bonservis geliri elde etti
Fenerbahçe, Vedat Muriç'nin Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, gözler satış rakamına çevrildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. Ancak Lazio'nun Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede 2 milyon euro da bonus maddesinin yer alacağı belirtildi. Kosovalı oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde sattığı Giuliano, Fernandao, Josef, Eljif Elmas ve Vedat Muriç'ten 60 milyon euro'ya yakın bonservis geliri elde etti.
Vedat Muriç - Lazio - 18+2 milyon euro (?)
Eljif Elmas - Napoli - 16+3 milyon euro
Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro
Giuliano - Al Nassr - 10.5 milyon euro
Fernandao - Al Wahda - 2.55 milyon euro
LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün TFF'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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