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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Yönetimde flaş gelişme

Yönetimde flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan başkan vekili 'un yerine yönetime getirilen yeni isim dün açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan başkan vekili 'un yerine yönetime getirilen yeni isim dün açıklandı. , dün KAP'a yaptığı bildirimde Özsoy'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Burak Çağlan Kızılhan'ın getirildiğini belirtti. Ayrıca AŞ Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi Gürel Aydın da görevinden istifa etti.
  1. 20.8.2020
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