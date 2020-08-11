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11 Ağustos 2020, Salı
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Lazio'dan 20 milyon euro

Lazio'dan 20 milyon euro

ekibi, Muriç için yaptığı teklifi 20 milyon euro’ya yükseltti. Transferin kısa sürede açıklanabileceği belirtildi.

Vedat Muriç'in 'ya transferinde geri sayıma geçildi. Kosovalı oyuncuya talip olan Lazio'nun teklifini bonuslarla 20 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi. İlk olarak bonuslarla 18 milyon euro öneren ekibi, daha sonra bu rakamı nete çevirmişti. F.Bahçe'nin 20 milyon euro'luk son teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Rizespor'da iken Muriç'in hocası olan İbrahim Üzülmez'in sosyal medyadan, "Vedat'ı kahvaltıda ağırladım, yolu açık olsun" mesajını paylaşması da transferde sona gelindiği yorumlarını artırdı. İmzalar atılırsa Muriç, 16 milyon euro'ya 'ye satılan Eljif'ten sonra Fener'in Çizme'ye 2. büyük ihracı olacak.

  1. 11.8.2020
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