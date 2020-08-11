Lazio'dan 20 milyon euro
İtalyan ekibi, Muriç için yaptığı teklifi 20 milyon euro’ya yükseltti. Transferin kısa sürede açıklanabileceği belirtildi.
Vedat Muriç'in İtalya'ya transferinde geri sayıma geçildi. Kosovalı oyuncuya talip olan Lazio'nun teklifini bonuslarla 20 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi. İlk olarak bonuslarla 18 milyon euro öneren İtalyan ekibi, daha sonra bu rakamı nete çevirmişti. F.Bahçe'nin 20 milyon euro'luk son teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Rizespor'da iken Muriç'in hocası olan İbrahim Üzülmez'in sosyal medyadan, "Vedat'ı kahvaltıda ağırladım, yolu açık olsun" mesajını paylaşması da transferde sona gelindiği yorumlarını artırdı. İmzalar atılırsa Muriç, 16 milyon euro'ya Napoli'ye satılan Eljif'ten sonra Fener'in Çizme'ye 2. büyük ihracı olacak.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio'dan 20 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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