Son dakika: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'tan açıklaması

Son dakika: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması

'de son dakika haberi... Gelecek sezon sarı lacivertlilerde görev alması beklenilen , sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yayınladı.

'nin gelecek sezon teknik heyetinde olacağı iddia edilen , açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gitmek için bireysel bir görüşme gerçekleştirmedim, 15 Mart'ta iki kulübün başkanı görüştü." dedi.

ALTAY İLE YOLLARNI AYIRDI
Koşukavak, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekibi Altay ile yollarını ayırmıştı. İzmir kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir aytılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."

Yalçın Koşukavak'ın sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 16:34
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