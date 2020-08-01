Son dakika: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gelecek sezon sarı lacivertlilerde görev alması beklenilen Yalçın Koşukavak, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon teknik heyetinde olacağı iddia edilen Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.
Koşukavak, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gitmek için bireysel bir görüşme gerçekleştirmedim, 15 Mart'ta iki kulübün başkanı görüştü." dedi.
ALTAY İLE YOLLARNI AYIRDI
Koşukavak, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekibi Altay ile yollarını ayırmıştı. İzmir kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir aytılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."
Yalçın Koşukavak'ın sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 16:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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