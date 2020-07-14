Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Sivasspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas idmanı ve çift kale maç yaptı.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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