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14 Temmuz 2020, Salı
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derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

, 'in 33. haftasında oynayacağı derbisinin hazırlıklarına başladı. maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas idmanı ve çift kale maç yaptı.

'in 33. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik sorumlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 14.07.2020
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