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10 Temmuz 2020, Cuma
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şubesi Baki’ye emanet

Futbol şubesi Baki’ye emanet

'de  şube sorumluluğuna 'nin getirildiği bildirildi.

'de şube sorumluluğuna 'nin getirildiği bildirildi. 'nin Sheffield United takımında 4 sene yöneticilik yapan Baki, 'un daveti üzerine yedek üye olarak yönetime girmişti. Damien Comolli'nin ayrılmasından sonra futbol takımıyla daha yakından ilgilenmeye başlayan Selahattin Baki, "Son 2 yıldır A takımla ilgili hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Gerekli dersleri çıkardık ve artık daha sakin kararlar alıyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun" demişti.

  1. 10.7.2020
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