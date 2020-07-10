Futbol şubesi Baki’ye emanet

Fenerbahçe'de futbol şube sorumluluğuna Selahattan Baki'nin getirildiği bildirildi. İngiltere'nin Sheffield United takımında 4 sene yöneticilik yapan Baki, Ali Koç'un daveti üzerine yedek üye olarak yönetime girmişti. Damien Comolli'nin ayrılmasından sonra futbol takımıyla daha yakından ilgilenmeye başlayan Selahattin Baki, "Son 2 yıldır A takımla ilgili hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Gerekli dersleri çıkardık ve artık daha sakin kararlar alıyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun" demişti.