Tahir Karapınar: Olmuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Şu anda yapabilecek bir şey olmadığını belirterek sözlerine başlayan Karapınar, "İlk yarı iyi oynadık. 3-4 tane kaçırdığımız net pozisyonumuz da var. Bunları atmalıydık. İkinci yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var ve oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu bireysel hatalar bizi etkiliyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.

'ÇOK KÖTÜ OYNAMADIK'

Sarı-lacivertlilerin kalan karşılaşmalar için takımın başına getirdiği Karapınar, sözlerine şöyle devam etti: "Takımı bir türlü ateşleyemiyoruz. Şanssızlık da var. 2. yarı Mehmet Ekici'nin karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Ozan'ın ilk yarıda direkten dönen şutu var. Bunları atsak farklı konuşurduk. Ne yapsak olmuyor. Bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur."