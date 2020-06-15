Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha
Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler bir bir netleşirken 3 isimle daha vedalaşılacağı ortaya çıktı.
Geçen hafta karşılıklı anlaşarak Isla'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'de yeni yolcular belli oluyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mevlüt Erdinç İle sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'u da Göztepe'ye satacak. Kanarya'nın teklif gelmesi halinde Tolgay Arslan'ı da satacağı ifade edildi.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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