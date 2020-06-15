Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Geçen hafta karşılıklı anlaşarak Isla'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'de yeni yolcular belli oluyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mevlüt Erdinç İle sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'u da Göztepe'ye satacak. Kanarya'nın teklif gelmesi halinde Tolgay Arslan'ı da satacağı ifade edildi.