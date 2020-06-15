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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

Fenerbahçe'de operasyon sürüyor! Isla'dan sonra 3 ayrılık daha

'de Mauricio Isla ile başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler bir bir netleşirken 3 isimle daha vedalaşılacağı ortaya çıktı.

Geçen hafta karşılıklı anlaşarak Isla'nın sözleşmesini fesheden 'de yeni yolcular belli oluyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan İle sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, 'u da 'ye satacak. Kanarya'nın teklif gelmesi halinde 'ı da satacağı ifade edildi.

  1. 15.6.2020
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