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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Yıldız avı sürüyor

günlerde Gölcükspor'dan 'i kadrosuna katan , gelecek vaad eden isimlere göz dikti.

günlerde Gölcükspor'dan 'i kadrosuna katan , gelecek vaad eden isimlere göz dikti. Sarı-lacivertliler, son olarak 3. Lig takımlarından Manisaspor'da forma giyen Bilal Budak'ı listesine aldı. 16 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev yapıyor.
  1. 1.6.2020
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