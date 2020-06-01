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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Takas adamı !

Takas adamı Miha Zajc!

Gelecek sezon öncesi listesinde birçok isim bulunan 'nin takas olarak kullanacağı ilk isim olacak.

Gelecek sezon öncesi listesinde birçok isim bulunan 'nin takas olarak kullanacağı ilk isim olacak. Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarılacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.
  1. 1.6.2020
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