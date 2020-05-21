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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Obra bizim Jordan’ımız

Obra bizim Jordan’ımız

'nun İtalyan oyuncusu , takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Başantrenör Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "O bizim 'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu , takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Sezon sonu kulüple oturup sözleşmeyi konuşacaklarını belirten Datome, "'da kalırsam, çok mutlu olacağım; başka bir takıma gitmem gerekirse de gideceğim" dedi. Obradovic ile çalışmanın mükemmel olduğunu da belirteN Datome, "İnanılmaz bir duygu. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim 'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.
  1. 21.5.2020
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