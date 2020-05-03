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03 Mayıs 2020, Pazar
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Online Yüksek Divan Kurulu

F.Bahçe, Toplantısı'nın online olarak düzenleneceğini açıkladı.

F.Bahçe, Toplantısı'nın online olarak düzenleneceğini açıkladı. Kulüp, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında internetten yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 15 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nun online olarak gerçekleşeceği vurgulandı.

  1. 3.5.2020
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