Online Yüksek Divan Kurulu

F.Bahçe, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın online olarak düzenleneceğini açıkladı. Kulüp, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında divan kurulunu internetten yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 15 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nun online olarak gerçekleşeceği vurgulandı.