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16 Nisan 2020, Perşembe
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Yardım kolisi sevinci

Yardım kolisi sevinci

'nin korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kulüp üyeleri ve sahipleri için hazırladığı gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri sahiplerine ulaşmaya başladı.

'nin korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kulüp üyeleri ve sahipleri için hazırladığı gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri sahiplerine ulaşmaya başladı. Yardım kolilerini teslim alan üyeler, başkan ve yönetime teşekkür etti.
  1. 16.4.2020
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