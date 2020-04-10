Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez"
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gremio'lu Isaque hakkında takım arkadaşı şaşırtan bir yorum yaptı. Ferreira, sarı-lacivertlilerin yeni Alex olarak gördüğü isim için, "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de yeni Alex... Brezilya'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex de Souza etkisi göstereceğini düşünüyor.
Takvim'in haberine göre Gremio forması giyen Ferreira ise Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" ifadelerini kullandı.
Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı...
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 09:44
- Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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