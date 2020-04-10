Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez"

Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez"

'nin gündeminde yer alan 'lu hakkında takım arkadaşı şaşırtan bir yorum yaptı. , sarı-lacivertlilerin yeni Alex olarak gördüğü isim için, "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" ifadelerini kullandı.

'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de yeni Alex... 'da forması giyen ve bir süredir takip edilen konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex de Souza etkisi göstereceğini düşünüyor.

Takvim'in haberine göre Gremio forması giyen ise Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" ifadelerini kullandı.

Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı...

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  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 09:44
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