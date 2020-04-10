Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş yorum! "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez"

Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de yeni Alex... Brezilya'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex de Souza etkisi göstereceğini düşünüyor.

Takvim'in haberine göre Gremio forması giyen Ferreira ise Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira "Umarım Fenerbahçe'ye gitmez" ifadelerini kullandı.

Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı...