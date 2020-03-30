Fener'in efsaneleri

Covid-19 günleri kulüpleri de birbirine yakınlaştırdı. Bunlardan biri de sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunları.

Beşiktaş Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba yanıtını vermişti. Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter, Can Bartu, Alex ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. sarı-lacivertli kulüp de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.