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30 Mart 2020, Pazartesi
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Fener'in efsaneleri

Fener'in efsaneleri

’ın yanıt veren sarı-lacivertliler; Lefter, , Alex ve ’i efsaneler arasında gösterdi

Covid-19 günleri kulüpleri de birbirine yakınlaştırdı. Bunlardan biri de sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunları.

'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya , Les Ferdinand, ve Atiba yanıtını vermişti. Siyah-beyazlılar ise , , Vissel Kobe ve 'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın cevap veren Fenerbahçe, Lefter, , Alex ve 'i efsaneleri arasında gösterdi. sarı-lacivertli kulüp de paylaşımının altına Sheffield United, , ve 'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

  1. 30.3.2020
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