Fener'in efsaneleri
Beşiktaş’ın meydan okumasına yanıt veren sarı-lacivertliler; Lefter, Can Bartu, Alex ve Toni Schumacher’i efsaneler arasında gösterdi
Covid-19 günleri kulüpleri de birbirine yakınlaştırdı. Bunlardan biri de sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunları.
Beşiktaş Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba yanıtını vermişti. Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.
Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter, Can Bartu, Alex ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. sarı-lacivertli kulüp de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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