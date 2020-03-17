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17 Mart 2020, Salı
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‘İşin yoksa evinde kal’

‘İşin yoksa evinde kal’

, sosyal medyadan yaptığı açıklamada taraftarlara korona virüs salgınından korunmak için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada, "COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım" denildi.

  1. 17.3.2020
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