Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? İşte o kritere uyan adaylar...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler Yanal ayrılığının ardından takımı Zeki Murat Göle'ye emanet etmiş, tecrübeli isim Denizlispor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı. Ligin 26'ıncı haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında da takımın başında Göle olacak. Peki Fenerbahçe Yanal'dan sonra takımın başına kimi getirecek? Başkan vekili Semih Özsoy ’yeni hoca’ için, “F.Bahçe’yi ve Türk futbolunu iyi bilmeli” tarifini yaptı; teknik adam listesi güncellendi. İşte o kriterler ve öne çıkan isimler...
Fenerbahçe camiası merakla yeni teknik direktörü bekliyor. Başkanvekili Semih Özsoy isim vermedi ama kriterlerini açıkladı: "Yerli veya yabancı ayrımı yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması en önemli kriterimiz." Gözler bu tarife uyan isimlere çevrildi. İşte kulislerde konuşulan o isimler ve şansları:
ABDULLAH AVCI
Gayri resmi temas kuruldu. Ancak taraftarlardan yoğun tepki gelmesi üzerine resmi siteden yalanlama geçildi. Şimdilik askıya alındı.
EROL BULUT
Yeni Malatya ve Alanya'da oynattığı futbolla kendini ispatladı. Yeni neslin öne çıkan hocalarından. Fenerbahçe'de oynadı. Yönetimin yerli hoca adayları arasında ilk sırada.
TAYFUN KORKUT
Teknik direktör olarak Bundesliga'da görev yaptı. Ancak üst düzey bir başarısı yok. Daha çok Alman bir hoca gelirse yardımcısı olarak adı geçiyor.
AYKUT KOCAMAN
Fenerbahçe'yi en iyi bilenlerden. 2010-11 sezonunda takımı şampiyon yaptı. Defansif futbol anlayışı nedeniyle taraftar soğuk bakıyor. Ancak yönetime, camianın ileri gelenlerinden 'Aykut Kocaman bu ortamda en iyi çare' tavsiyesi gittiği konuşuluyor.
ARTHUR ZICO
F.Bahçe'yi 100. Yılında şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak, Avrupa kupalarındaki en önemli başarıyı elde etti. Ofansif futbol oynatması ve camiayı bilmesi artısı. Uzun süredir takım çalıştırmaması ise eksisi.
CHRISTOPH DAUM
Fenerbahçe'yi 2003-06 arasında ve 2009-10'da çalıştırdı. Üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ı da şampiyon yapmıştı. Türkiye'yi en iyi bilenlerden. Ancak yaşı 66 oldu ve 3 yıldır takım çalıştırmıyor. Yine de adı ön sıralarda geçiyor.
JOACHIM LOW
1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Halen Alman Milli Takımı'nın başında olması gelmesini biraz zorlaştırıyor.
MIRCEA LUCESCU
G.Saray ve Beşiktaş ile Türkiye'de şampiyonluklar yaşadı. A Milli Takım'daki son performansı ve ilerleyen yaşı handikap olarak gösterilse de yönetimin gözdelerinden.
- 10.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? İşte o kritere uyan adaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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