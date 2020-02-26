Vedat Muriç’e bir haller oldu
Ligdeki gol orucu 4 maça çıkan Vedat Muriç'e bir haller oldu. Son golünü attığı 19. haftadaki Başakşehir sınavına kadar hırsı ve mücadeleci oyunuyla adından söz ettiren Kosovalı futbolcu, son maçlarda eleştirilmeye başladı. Galatasaray'a karşı şut dahi çekemeyen 25 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçında 2 isabetli şut bulurken, Alanyaspor maçında da '0' çekmişti.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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