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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’e bir haller oldu

Vedat Muriç’e bir haller oldu

gol orucu 4 maça çıkan 'e bir haller oldu. Son golünü attığı 19. haftadaki sınavına kadar hırsı ve mücadeleci oyunuyla adından söz ettiren Kosovalı futbolcu, eleştirilmeye başladı. 'a karşı şut dahi çekemeyen 25 yaşındaki futbolcu, maçında 2 isabetli şut bulurken, maçında da '0' çekmişti.

gol orucu 4 maça çıkan 'e bir haller oldu. Son golünü attığı 19. haftadaki sınavına kadar hırsı ve mücadeleci oyunuyla adından söz ettiren Kosovalı futbolcu, eleştirilmeye başladı. 'a karşı şut dahi çekemeyen 25 yaşındaki futbolcu, maçında 2 isabetli şut bulurken, maçında da '0' çekmişti.
  1. 26.2.2020
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