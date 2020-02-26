Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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: Bu takımı ben kurmadım

Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım

Hedefteki adam 'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. 'nin , özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı 'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.

Hedefteki adam 'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. 'nin , özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı 'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.

ANTALYA'DA DA 3 EKSİK

G.Saray derbisine eksik kadroyla çıkan F.Bahçe, 24. haftada da sıkıntı yaşayacak. Cezası sona eren Gustavo'nun maçındaki yerini alacak olması yüzleri güldürürken, sarı-lacivertliler 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Cezalı Deniz Türüç ile sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve Rodrigues, bu maçta sahaya çıkamayacak.

  1. 26.2.2020
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