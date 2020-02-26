Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
Hedefteki adam Ersun Yanal'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.
Hedefteki adam Ersun Yanal'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.
ANTALYA'DA DA 3 EKSİK
G.Saray derbisine eksik kadroyla çıkan F.Bahçe, 24. haftada da sıkıntı yaşayacak. Cezası sona eren Gustavo'nun Antalya maçındaki yerini alacak olması yüzleri güldürürken, sarı-lacivertliler 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Cezalı Deniz Türüç ile sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve Rodrigues, bu maçta sahaya çıkamayacak.
- 26.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.