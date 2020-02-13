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13 Şubat 2020, Perşembe
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Depremzedeler unutulmadı

Depremzedeler unutulmadı

Sarı-lacivertlilerin voleybol şubesi, dün anlamlı bir organizasyona imza attı.

Sarı-lacivertlilerin voleybol şubesi, dün anlamlı bir organizasyona imza attı. voleybol takımlarının katkılarıyla toplanan 600 ürün; 29 koliyle dün ve 'daki depremzedelere gönderilmek üzere yetkililerine teslim edildi. Kolilerde kışlık kıyafetler, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı belirtildi.
  1. 13.2.2020
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