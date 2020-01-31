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31 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den transferin son gününde için flaş karar!

Fenerbahçe'den transferin son gününde Alper Potuk için flaş karar!

Ara döneminin son gününde Fenerbahçe'de için flaş bir olay yaşandı... Sarı lacivertliler, sezon başından bu yana yollarını ayırmak istediği Alper Potuk'a dair son kararını verdi. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. Sarı lacivertli yetkililer, Alper Potuk'un ayrılığı veto etmesinin ardından oyuncuyu bir daha kadroda düşünmeyeceğini iletti...

Fenerbahçe'de, ocak sezonunun son saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertliler, yollarını ayırmak istediği ve transferi konusunda Rizespor ile anlaşmaya vardığı için kadro dışı kararı aldı.

ALPER İSTANBUL'DAN GİTMEK İSTEMİYOR

Sarı lacivertli futbolcunun Rize'ye gitmek istemediği ve haricinde gelecek tekliflere onay vereceği aktarılırken, Fenerbahçeli yetkililerin, Rizespor ile transfer konusunda anlaştığı ve bu sebeple sadece Karadeniz temsilcisine gidişine onay vereceği bildirildi.

"SÖZLEŞMEMİ FESHEDİN!"

İddialara göre Alper'in, Fenerbahçeli yetkililere "Sözleşmemi feshedin gideyim" önerisini sunduğu ancak sarı lacivertli yetkililerin tazminat ödemeye yanaşmadığı ve bu teklifi reddettiği aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK!

Öte yandan Alper Potuk, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının kafilesine dahil edilmedi.

HASAN KARTAL: GELMESİNDE FAYDA VAR

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Alper Potuk'un da bize gelmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Karar kendisinindir, saygı duyuyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Büyük ihtimalle transferi kapattık." demişti.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 17:43
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