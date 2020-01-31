Fenerbahçe'den transferin son gününde Alper Potuk için flaş karar!
Ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de Alper Potuk için flaş bir olay yaşandı... Sarı lacivertliler, sezon başından bu yana yollarını ayırmak istediği Alper Potuk'a dair son kararını verdi. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. Sarı lacivertli yetkililer, Alper Potuk'un ayrılığı veto etmesinin ardından oyuncuyu bir daha kadroda düşünmeyeceğini iletti...
Fenerbahçe'de, ocak transfer sezonunun son saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertliler, yollarını ayırmak istediği ve transferi konusunda Rizespor ile anlaşmaya vardığı Alper Potuk için kadro dışı kararı aldı.
ALPER İSTANBUL'DAN GİTMEK İSTEMİYOR
Sarı lacivertli futbolcunun Rize'ye gitmek istemediği ve haricinde gelecek tekliflere onay vereceği aktarılırken, Fenerbahçeli yetkililerin, Rizespor ile transfer konusunda anlaştığı ve bu sebeple sadece Karadeniz temsilcisine gidişine onay vereceği bildirildi.
"SÖZLEŞMEMİ FESHEDİN!"
İddialara göre Alper'in, Fenerbahçeli yetkililere "Sözleşmemi feshedin gideyim" önerisini sunduğu ancak sarı lacivertli yetkililerin tazminat ödemeye yanaşmadığı ve bu teklifi reddettiği aktarıldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK!
Öte yandan Alper Potuk, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının kafilesine dahil edilmedi.
HASAN KARTAL: GELMESİNDE FAYDA VAR
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Alper Potuk'un da bize gelmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Karar kendisinindir, saygı duyuyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Büyük ihtimalle transferi kapattık." demişti.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 17:43
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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