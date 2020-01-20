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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Sosyal medyada coşkuyu verdiler

Sosyal medyada coşkuyu verdiler

 galibiyetinin ardından hesapları, takipçilerini coşturuyor.

galibiyetinin ardından hesapları, takipçilerini coşturuyor. Sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından Kruse'nin golü sonrası yaşanan sevinç fotoğrafı paylaşılırken, altına da, "Haydi sen de gel katıl bize. Şampiyonluk şarkısı söyle! Omuz omuza şampiyonluğa yoklaması" yazıldı.

  1. 20.1.2020
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