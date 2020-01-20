Sosyal medyada coşkuyu verdiler

Gaziantepspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe sosyal medya hesapları, takipçilerini coşturuyor. Sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından Kruse'nin golü sonrası yaşanan sevinç fotoğrafı paylaşılırken, altına da, "Haydi sen de gel katıl bize. Şampiyonluk şarkısı söyle! Omuz omuza şampiyonluğa yoklaması" yazıldı.