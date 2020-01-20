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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Muriç: Tek amaçları algı

Muriç: Tek amaçları algı

'te gördüğü eleştirilen , net konuştu.

'te gördüğü eleştirilen , net konuştu. Dedikoduların farkında olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu tüm camiamız iyi biliyor. Biz 29. şampiyonluğa konsantreyiz" dedi.

  1. 20.1.2020
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