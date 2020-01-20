Muriç: Tek amaçları algı
Gaziantep'te gördüğü kırmızı kartla eleştirilen Vedat Muriç, net konuştu.
Gaziantep'te gördüğü kırmızı kartla eleştirilen Vedat Muriç, net konuştu. Dedikoduların farkında olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu tüm camiamız iyi biliyor. Biz 29. şampiyonluğa konsantreyiz" dedi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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