Her yerde o var

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç, savunmaya da destek veriyor. Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken yıldız futbolcu, sahada basmadık yer bırakmıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep maçında da savunmada görev yapan Jailson ile aynı sayıda (3) rakip atağı uzaklaştırdı.