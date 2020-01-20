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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Her yerde o var

Her yerde o var

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen , savunmaya da destek veriyor.

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen , savunmaya da destek veriyor. 'nin gol yükünü çeken yıldız futbolcu, sahada basmadık yer bırakmıyor. 25 yaşındaki oyuncu, maçında da savunmada görev yapan Jailson ile aynı sayıda (3) rakip atağı uzaklaştırdı.

  1. 20.1.2020
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