Her yerde o var
Bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç, savunmaya da destek veriyor.
Bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç, savunmaya da destek veriyor. Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken yıldız futbolcu, sahada basmadık yer bırakmıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep maçında da savunmada görev yapan Jailson ile aynı sayıda (3) rakip atağı uzaklaştırdı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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