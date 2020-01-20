Büyük aşk
Her konuda anlaşılan Rodriguez, diğer teklifleri reddediyor, Fenerbahçe’nin mali sorunları çözmesini bekliyor.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez, imza için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki sol beki zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda el sıkışmıştı. Ancak Fenerbahçe'ye TFF'den transfer harcama limiti ile ilgili henüz yanıt gelmemesi imzayı askıya aldırmıştı. İtalya basınında dün çıkan haberlerde Rodriguez'in imza atmak için Fenerbahçe'yi beklediği ve gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.
PSV ÜMİDİNİ KAYBETMEDİ
PSV Eindhoven'de Ricardo Rodriguez umudu sürüyor. Teknik direktör Ernest Faber, İsviçreli bekin transferini çok istediklerini belirterek, "Rodriguez çok iyi bir sol bek. Bizim büyük mutlulukla karşılayacağımız bir transfer. Karakter olarak da üst düzey bir oyuncu. Şu anda bekleyip, görmeliyiz" dedi. Hollanda ekibi, F.Bahçe işi yatarsa Ricardo'yu almayı planlıyor.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Büyük aşk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.