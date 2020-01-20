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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Büyük aşk

Büyük aşk

Her konuda anlaşılan Rodriguez, diğer teklifleri reddediyor, ’nin mali sorunları çözmesini bekliyor.

'nin her konuda anlaştığı , imza için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki sol beki zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda el sıkışmıştı. Ancak Fenerbahçe'ye 'den harcama limiti ile ilgili henüz yanıt gelmemesi imzayı askıya aldırmıştı. basınında dün çıkan haberlerde Rodriguez'in imza atmak için Fenerbahçe'yi beklediği ve gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.

PSV ÜMİDİNİ KAYBETMEDİ

PSV Eindhoven'de Ricardo Rodriguez umudu sürüyor. Teknik direktör Ernest Faber, İsviçreli bekin transferini çok istediklerini belirterek, "Rodriguez çok iyi bir sol bek. Bizim büyük mutlulukla karşılayacağımız bir transfer. Karakter olarak da üst düzey bir oyuncu. Şu anda bekleyip, görmeliyiz" dedi. ekibi, F.Bahçe işi yatarsa Ricardo'yu almayı planlıyor.

  1. 20.1.2020
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