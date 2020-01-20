Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez, imza için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki sol beki zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda el sıkışmıştı. Ancak Fenerbahçe'ye TFF'den transfer harcama limiti ile ilgili henüz yanıt gelmemesi imzayı askıya aldırmıştı. İtalya basınında dün çıkan haberlerde Rodriguez'in imza atmak için Fenerbahçe'yi beklediği ve gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.

PSV ÜMİDİNİ KAYBETMEDİ

PSV Eindhoven'de Ricardo Rodriguez umudu sürüyor. Teknik direktör Ernest Faber, İsviçreli bekin transferini çok istediklerini belirterek, "Rodriguez çok iyi bir sol bek. Bizim büyük mutlulukla karşılayacağımız bir transfer. Karakter olarak da üst düzey bir oyuncu. Şu anda bekleyip, görmeliyiz" dedi. Hollanda ekibi, F.Bahçe işi yatarsa Ricardo'yu almayı planlıyor.