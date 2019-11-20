Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Kanarya ara transfer için ilk büyük operasyonuna başlıyor. Hedefteki isim Ersun Yanal'ın çok istediği Chelsea'li Pedro... Sportif direktör Damien Comolli, Chelsea'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta sonu İngiltere'ye gidecek.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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