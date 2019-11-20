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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'den harekatı!

Fenerbahçe'den Pedro harekatı!

Kanarya ara için ilk büyük operasyonuna başlıyor. Hedefteki isim 'ın çok istediği 'li ... Sportif direktör Damien Comolli, Chelsea'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta sonu 'ye gidecek.

Sportif direktör Damien Comolli, 'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta sonu 'ye gidecek. Comolli, 'yu ikna etme konusunda bir hayli terleyecek olsa da transferi bitireceğine inanıyor.

  1. 20.11.2019
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