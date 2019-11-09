Atatürk unutulmadı
Süper Lig'in 11. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında andı. Sarı- lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı. Başkan Ali Koç, yöneticiler ve takım kaptanları yarın da saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda Ata'ya selam duracak.
- 9.11.2019
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Toplam 2
Yorum
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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