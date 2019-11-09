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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Atatürk unutulmadı

Atatürk unutulmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşan , sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ü vefatının 81. yılında andı. Sarı- lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı. Başkan , yöneticiler ve takım kaptanları yarın da saat 09.05'te 'nda Ata'ya selam duracak.

  1. 9.11.2019
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