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01 Kasım 2019, Cuma
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yeniden doğdu!

Fenerbahçe yeniden doğdu!

, istatistiklerde selefi Cocu dönemini 2’ye hatta 3’e katladı. kalitesi de ciddi şekilde yükseldi. Hedef; çıkışı devam ettirip, sezonu çifte kupa ile kapatmak.

Süper Lig'de lider 'un 1 puan ardında ikinci sırada yer alan, 'nda ise 'nu eleyerek 5. tura yükselen 'de bahar havası yaşanıyor... Sarı-lacivertliler geçen sezon bu dönemde Phillip Cocu yönetiminde kabus görüyordu. Cocu+Koeman ikilisinin ardından takımın başına getirilen , 'kimliğini kaybeden' takımı geçen sezon düşme potasından 6. sıraya taşırken, bu sezon ise yeniden fabrika ayarlarına döndürdü.

BÜYÜK SIÇRAMA
Yeni sezona da hızlı giren Kanarya'nın ilk 9 hafta istatistiklerinde geçen sezona büyük fark attığı görülüyor. Yanal'ın F.Bahçe'si ligde atılan gol (16 / 8) ve asist sayısında (11 / 4) Cocu dönemini üçe katlarken, şut (152 / 110), şut pası (104 / 78), kilit pas (53 / 33) ve orta (187 / 156) istatistiklerinde iki kata yakın artış yaşandı. Başarılı dripling, top kapma, pas oranları da ciddi şekilde yükseldi. Top kaybı ve yenilen gol sayısı ise azaldı. Sarı-lacivertliler; bu ivmeyi daha da yükseltip, sezonu iki kupayla kapatmayı planlıyor.

TOLGAY AKILLANDI!
Tarsus maçında golü ve futboluyla tam not alan , hatalarından ders aldığını söyledi: "Geçen sezon hata yaptım, vücut kaldırmadı, gerçek yüzümü gösteremedim. Hazırlık kampında bir sakatlık geçirdim. Bu yıl yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Önümüzde iki tane çok önemli maç var. İnşallah ikide iki yaparız."

FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
'dan yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

REKABET DAHA ARTACAK
Sakatların önemli kısmının dönmesi, yedeklerin kupa maçındaki performansı Ersun Yanal'ın keyfini yerine getirdi. Sarılacivertli çalıştırıcı, rekabetin daha da artacağını vurgulayarak, "Eksik bölgelerdeki oyuncuların gelmeye başlamasıyla hücum konusunda daha da zenginleşeceğiz. Daha hızlı oynamaya çalışacağız. 2 kupayı da alacak güçteyiz" dedi.

  1. 1.11.2019
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