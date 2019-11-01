Fenerbahçe yeniden doğdu!
Ersun Yanal, istatistiklerde selefi Cocu dönemini 2’ye hatta 3’e katladı. Futbol kalitesi de ciddi şekilde yükseldi. Hedef; çıkışı devam ettirip, sezonu çifte kupa ile kapatmak.
Süper Lig'de lider Alanyaspor'un 1 puan ardında ikinci sırada yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tarsus İdman Yurdu'nu eleyerek 5. tura yükselen Fenerbahçe'de bahar havası yaşanıyor... Sarı-lacivertliler geçen sezon bu dönemde Phillip Cocu yönetiminde kabus görüyordu. Cocu+Koeman ikilisinin ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal, 'kimliğini kaybeden' takımı geçen sezon düşme potasından 6. sıraya taşırken, bu sezon ise yeniden fabrika ayarlarına döndürdü.
BÜYÜK SIÇRAMA
Yeni sezona da hızlı giren Kanarya'nın ilk 9 hafta istatistiklerinde geçen sezona büyük fark attığı görülüyor. Yanal'ın F.Bahçe'si ligde atılan gol (16 / 8) ve asist sayısında (11 / 4) Cocu dönemini üçe katlarken, şut (152 / 110), şut pası (104 / 78), kilit pas (53 / 33) ve orta (187 / 156) istatistiklerinde iki kata yakın artış yaşandı. Başarılı dripling, top kapma, pas oranları da ciddi şekilde yükseldi. Top kaybı ve yenilen gol sayısı ise azaldı. Sarı-lacivertliler; bu ivmeyi daha da yükseltip, sezonu iki kupayla kapatmayı planlıyor.
TOLGAY AKILLANDI!
Tarsus maçında golü ve futboluyla tam not alan Tolgay Arslan, hatalarından ders aldığını söyledi: "Geçen sezon hata yaptım, vücut kaldırmadı, gerçek yüzümü gösteremedim. Hazırlık kampında bir sakatlık geçirdim. Bu yıl yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Önümüzde iki tane çok önemli maç var. İnşallah ikide iki yaparız."
FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
PFDK'dan yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.
REKABET DAHA ARTACAK
Sakatların önemli kısmının dönmesi, yedeklerin kupa maçındaki performansı Ersun Yanal'ın keyfini yerine getirdi. Sarılacivertli çalıştırıcı, rekabetin daha da artacağını vurgulayarak, "Eksik bölgelerdeki oyuncuların gelmeye başlamasıyla hücum konusunda daha da zenginleşeceğiz. Daha hızlı oynamaya çalışacağız. 2 kupayı da alacak güçteyiz" dedi.
- 1.11.2019
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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