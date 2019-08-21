Tolga Ciğerci'den kulüp doktoruna jest

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile karşılaştığı mücadelede uzun süren sakatlığının ardından ilk kez süre alan Tolga Ciğerci, kulüp doktoruna jest yaptı.

Tedavi sürecinde kendisine büyük yardımları dokunan Doktor Burak Kunduracıoğlu'na giydiği formayı hediye eden sarı-lacivertli futbolcu üzerine "Her şey için teşekkür ederim Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazdı.

Burak Kunduracıoğlu ise formanın görüntüsünü Instagram hikayesinden paylaştı.



