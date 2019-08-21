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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'den kulüp doktoruna jest

Tolga Ciğerci'den kulüp doktoruna jest

'de uzun süren sakatlığının ardından ligdeki ilk maçta süre alan , giydiği formasını imzalayarak kulüp doktoruna hediye etti.

'nin Gazişehir Gaziantep ile karşılaştığı mücadelede uzun süren sakatlığının ardından ilk kez süre alan , kulüp doktoruna jest yaptı.

Tedavi sürecinde kendisine büyük yardımları dokunan Doktor 'na giydiği formayı hediye eden sarı-lacivertli futbolcu üzerine "Her şey için teşekkür ederim Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazdı.

Burak Kunduracıoğlu ise formanın görüntüsünü Instagram hikayesinden paylaştı.


  1. 21.08.2019
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