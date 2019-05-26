Fenerbahçeli oyuncudan veda paylaşımı!
26 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçeli oyuncudan veda paylaşımı!

Fenerbahçeli oyuncudan veda paylaşımı!

'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan , maçı öncesi sosyal medya hesabından 'son gün' notuyla bir paylaşım yaptı.

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan yeni sezon için yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipten haberleri gelmeye devam ediyor.

Valbuena'nın ardından de sarı-lacivertli takıma veda etti...

'in son haftasında 'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Roman Neustadter'den veda mesajı geldi. Rus futbolcu, karşılaşma öncesi formasının fotoğrafıyla 'son gün' mesajını paylaştı.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 108 kez sarı-lacivertli formayı giyerken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 26.05.2019
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