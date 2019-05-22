Chadli iddiası!
Valbuena ve Ayew’in ayrılacak olmasından dolayı kanatlara takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir isim daha ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 12 milyon euro bedelle transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamayan Nacer Chadli ile temasa geçtiği iddia edildi. 29 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için Fenerbahçe'den vatandaşı Nabil Dirar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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