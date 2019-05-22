Fenerbahçe için Chadli iddiası!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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iddiası!

Chadli iddiası!

Valbuena ve Ayew’in ayrılacak olmasından dolayı kanatlara takviye yapacak olan için bir isim daha ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 12 milyon euro bedelle transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamayan Nacer ile temasa geçtiği iddia edildi. 29 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için 'den vatandaşı Nabil Dirar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

  1. 22.5.2019
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