Defansa Rus sol bek
Fenerbahçe’nin Rubin Kazan ile sözleşmesini fesheden sol bek Fedor Kudryashov ile ilgilendiği iddia edildi.
Sol bek+kanada da takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'nin Fedor Kudryashov'la ilgilendiği ileri sürüldü. Rus Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Rubin Kazan ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan Kadryashov'a sarı-lacivertli takımın bir yıl opsiyon hakkıyla birlikte 6 aylık teklif yaptığı belirtiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor.
26 KEZ MİLLİ OLDU!
26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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