Defansa Rus sol bek – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Defansa Rus sol bek

Defansa Rus sol bek

’nin ile sözleşmesini fesheden sol bek ile ilgilendiği iddia edildi.

Sol bek+kanada da takviye yapacağı konuşulan 'nin 'la ilgilendiği ileri sürüldü. Rus Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan Kadryashov'a sarı-lacivertli takımın bir yıl opsiyon hakkıyla birlikte 6 aylık teklif yaptığı belirtiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor.

26 KEZ MİLLİ OLDU!
26 kez yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç dışına çıkmadı.

  1. 15.1.2019
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