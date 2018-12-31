En iyisi Kocaman!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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En iyisi Kocaman!

En iyisi Kocaman!

2018’i iki takımda tamamlayan , 2.11 ortalama ile ligde en fazla puan toplayan hoca oldu.

'de başladığı 2018 yılını 'da tamamlayan , 'de en yüksek puan ortalamasının sahibi oldu. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yöneten Kocaman, sezon sonunda 'un başkanlığı kazanmasıyla görevinden ayrılmıştı. Kasım ayında Konyaspor'a geri dönen Aykut Kocaman, 2018 yılını 2 takımda geçirdi. Bu süreçte 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan başarılı hoca, 2.22 gol ortalaması ve maç başına 0.88 gol yeme istatistiği elde etti. Aykut Kocaman 2.11 puan ortalaması ile 'de yılın en iyi teknik direktörü oldu. Listede ikinci sıraya yerleşen , 2.02, Terim de 1.85 puan ortalamasına imza attı.
  1. 31.12.2018
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