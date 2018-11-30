Deplasmanda Barcelona'yı yenen Fenerbahçe liderliğe yükseldi
30 Kasım 2018, Cuma
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Deplasmanda 'yı yenen liderliğe yükseldi

Deplasmanda Barcelona'yı yenen Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Lassa'yı yenen , averajla lider oldu.

Barselona kentindeki Blaugrana salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-17 önde kapatan sarı lacivertliler, devre arasına da 45-36 galip girdi.

Skor üstünlüğünü ikinci yarıda sürdüren , üçüncü periyodu 64-47 önde bitirdi. Son periyotta 'nın farkı indirme çabalarına karşılık veren Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe maç boyunca sadece bir kez, o da 3. dakikada skor olarak (6-5) rakibinin gerisine düştü.

Ali Muhammed 16, Marko Guduriç 13 ve Luigi Datome ile Jan Vesely de 11'er sayı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde öne çıkan isimler oldu. Barcelona Lassa'da Adam Hanga 16 sayı kaydetti.

Barcelonalı basketbolcu Hanga, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Savunmada iyi iş yapamadık ve ritmimizi yakalayamadık. Fenerbahçe gibi bir rakibin karşısında sonuç böyle olur." dedi.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, averajla CSKA Moskova'yı geçerek liderliğe yükseldi. Barcelona ise 4. mağlubiyetini aldı.

  1. 1.12.2018 01:57
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