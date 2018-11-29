Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü maçta tribünde olacak.
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü maçta tribünde olacak. 35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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