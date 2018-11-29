Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
01 Mart 2019, Cuma
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Jardim'ın yardımcısı Zagreb maçını takip edecek!

Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!

'nin hoca adaylarından 'in şef analisti da bugünkü maçta tribünde olacak.

'nin hoca adaylarından 'in şef analisti da bugünkü maçta tribünde olacak. 35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak.

  1. 29.11.2018
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