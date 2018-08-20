Eski Fenerbahçe Başkanı, NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım" diyen Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi mutlu olan bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz. Hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi.

"HİÇBİR KONUDA FİKRİMİ BEYAN ETMEM"

Fenerbahçe hakkında yorumlarda bulunmayacağını belirten Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam, ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm" açıklamalarında bulundu.

Aziz Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını söylerken; "20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım" diye konuştu.