Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    açıklamalarda bulundu

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> açıklamalarda bulundu

    Eski Başkanı , NTV’de yaptığı açıklamada, “Benim için defteri kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

    Eski Başkanı, NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

    "Bundan sonra yalnızca taraftarıyım" diyen Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi mutlu olan bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz. Hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi.

    "HİÇBİR KONUDA FİKRİMİ BEYAN ETMEM"

    Fenerbahçe hakkında yorumlarda bulunmayacağını belirten : "Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam, ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm" açıklamalarında bulundu.

    , başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını söylerken; "20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım" diye konuştu.

    1. 20.8.2018 14:22
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